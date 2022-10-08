Польша призвала лишить Международную ассоциацию бокса членства в МОК из-за допуска россиян

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал Международный олимпийский комитет (МОК) лишить членства в организации Международную ассоциацию бокса (IBA), сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Inside the Games.

IBA ранее сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

«Это создает чрезвычайно опасный прецедент для всего мира спорта. Это решение противоречит рекомендациям МОК, который призвал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за конфликта на Украине.

Я выражаю серьезную обеспокоенность тем, что решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт», — говорится в открытом письме Бортничука

В декабре 2021 года стало известно, что МОК не включил бокс в программу Игр, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Президентом Международной ассоциации бокса (IBA) является россиянин Умар Кремлев.