Рой Джонс-младший рассказал, какого это, получить удар от Майка Тайсона

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-9) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) бьет как лошадь.

«Когда этот чувак впервые ударил меня в грудь, мне показалось, что меня лягнула лошадь — я такой: «Ахренеть!» Я не мог поверить, что он все еще может бить так сильно. И, что еще более удивительно, я не мог поверить, что по нему так трудно попасть. С ним нельзя заигрываться, потому что если ты расслабишься, он прихлопнет тебя. И, как я уже сказал, он бьет как лошадь», — сказал Рой Джонс Es News.

Тайсон и Джонс провели выставочный бой в 2020-м. Поединок закончился ничьей.