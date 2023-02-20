Внук Мохаммеда Али получил награду за спасение девушки

Бьяджо Али Уолш, внук легенды бокса Мохаммеда Али, работает охранником в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Уолш дежурил в ночном клубе рано утром в воскресенье и столкнулся с пьяной женщиной, которую уводил незнакомый мужчина. Уолш вмешался и прогнал мужчину, тем самым спас женщину из опасной ситуации.

«Этот парень пытался проводить девушку, а девушка была очень пьяна, она даже не могла идти, — рассказал Уолш в интервью Mirror Fighting. — Я спросил ее: «Ты знаешь этого парня?». И она ответила, что нет. Он пытался увести ее от ее подруги, поэтому я спросил ее подругу: «Ты знаешь этого парня?», и она тоже ответила «нет». Я отвел парня в сторону, и он сказал: «Она мне словно сестра, мы выросли вместе». Я посмотрел на него и сказал: «Ты лжешь мне, ты не знаешь ее». Он отмахнулся, и я его задержал, наши супервайзеры вывели его на улицу и разобрались с ним в метро. Они запретили ему появляться в клубе. Он попытался вернуться, но его арестовали. Я просто выполнял свою работу».

Уолш был награжден благодарственным сертификатом.

Уолш работает охранником неполный рабочий день с августа 2022-го. Он выступает в PFL и провел три любительских боя по MMA, выиграв два из них. В прошлом бою он одолел Тома Грессера нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября 2022-го в Нью-Йорке, США.