Силища Бетербиева — довел партнера до бегства из кэмпа, люди отказываются работать с ним даже за деньги

Поразительные истории из зала.

Артур Бетербиев (19-0) — пожалуй, второй самый тяжело бьющий человек в современном боксе после Деонтея Уайлдера.

В любителях он ронял даже Александра Усика (ударом в корпус), в профессионалах идет на 19 победах нокаутами подряд, после его ударов такие топовые ребята, как Александр Гвоздик, уходят на 4-летний простой, о его силе в спаррингах рассказывают легенды.

Мы решили собрать самые безумные истории от его спарринг-партнеров и сделать из них увесистую подборку. Итак, 7 рассказов, после которых вы будете смотреть на Бетербиева совершенно новым, испуганным, взглядом.

Артур Бетербиев. Фото Соцсети

***

«После удара Артура он сделал шаг назад, опустил руки и заорал: « Это не может быть хорошо для меня!»

Историю про то, как Бетербиев довел партнера до истерики и бегства, рассказал тренер чеченца Джон Скалли в интервью No Standing 8 Boxing Talk.

«У нас в зале был парень, он спарринговал с Артуром Бетербиевым. Каждый день он говорил мне, как сильно Артур бьет. А этот парень очень хороший боксер, элитный любитель, хороший профи, работал со многими топовыми ребятами. И вот он каждый день говорит мне, как сильно Артур бьет. Как-то в один день Артур попал по нему, и он сделал шаг назад, опустил руки и заорал: «This can't be good for me!» («Это не может быть хорошо для меня». — Прим.). Он уже просто не мог выносить этого (смеется). И на следующий день он уехал [из кэмпа] к себе домой.

Когда мы готовились с Артуром к Маркусу Брауну, все спарринг-партнеры жили в том же жилом комплексе, что и я. Каждый день я их отводил в зал, и они постоянно говорили либо между собой, либо мне. Один парень говорит: «Ох, Артур меня так ударил, я неделю не смогу спарринговать. У меня с головой теперь проблемы, с шеей проблемы». Это мой первый кэмп, когда я вижу, что ребята не хотят здесь находиться (смеется). Они хотят уехать домой и постоянно говорят об этом, они не могут дождаться, когда кэмп закончится».

«Он протянул руку, но Бетербиев отказался жать ее. «Никакой дружбы. Я в спарринге и буду бить тебя»

У Диджея Крила (17-2-1), экс-чемпиона IBF в мини-флайвете есть своя история про силу Артура (в интервью ITR Boxing).

«Мой знакомый, я не буду называть его имя, спарринговал с Бетербиевым. С ним работало три партнера, и он нокаутировал их всех. И там в зале больше не осталось ребят, они позвали моего товарища. И он подходит к Бетербиеву, протягивает ему руку для приветствия, а тот говорит: «Нет, никакой дружбы сейчас. Я спаррингую. Я буду бить тебя», что-то в этом роде.

То есть он сразу с ходу хочет надрать тебе зад (смеется). Мой товарищ говорит, что там было три партнера, все боксеры топ-уровня, и Бетербиев положил их всех. Два-три раунда они держатся — бум — первый лег. Потом второй, третий».

Артур Бетербиев. Фото Соцсети

«Люди не хотели с ним спарринговать даже за деньги, при том, что он работал в огромных перчатках»

Майки Бей, бывший чемпион мира IBF в легком весе, поделился еще одной историей про несчастных партнеров чеченского чемпиона в интервью каналу Mistode.

«Те истории, которые мне рассказывали о Бетербиеве, я больше ни о ком такого не слышал, может быть, о пиковом Майке Тайсоне только. Что он спаррингует в огромных перчатках, и ребята все равно не согласны работать, даже если он им платит. Что он не может работать во всю силу даже три раунда из-за своей дури. Люди говорят, что у него сила другого уровня, сила, которые ломает кости».

«Джеб Ковалева бьет, как кросс, но у Бетериева сила другого уровня. При этом они оба плохо работают на ближней дистанции»

Стив Джеффрард, победитель национальных «Золотых перчаток» среди тяжеловесов, работал и с пиковым Сергеем Ковалевым, и с Артуром Бетербиевым. Вот что он рассказал о них в интервью Tru School Sports.

«Я спарринговал с Бетербиевым пять недель, он настолько сильный... Я следил за ним еще с любителей. Многие ребята говорили мне: «Ты псих, что вообще решил поехать спарринговать с ним», но я отвечал им: «Я спарринговал с Ковалевым, и он тоже бьет сильно. Я хочу поехать и убедиться, действительно ли там такая сила, как все говорят». Потому что у Ковалева джеб бьет сильнее, чем у многих боксеров мощный правый прямой. Но у Бетербиева сила еще большая, это следующий уровень. Сумасшествие какое-то. Я съездил и убедился, что да, сила его [такая, как все говорят]. У него нет таких навыков, как у Ковалева, но он знает свой путь в ринге.

Он не очень хорошо боксирует на отходе назад, но все равно благодаря сотням боям в любителях у него достаточно знаний. Я работал с ним и думал: «Блин, как же тяжело иметь дело с такой силой все 12 раундов в 10-унцовых перчатках. Это безумие». Но он тоже уязвим, у него много слабостей. Но чтобы вскрыть их, тебе придется принять много ущерба (смеется). Возьмите этого парня из России... как его зовут... Гвоздик! Он неплохо работал с Бетербиевым, но сколько он потом не дрался? (смеется). Он никогда больше не дрался (у Гвоздика потом был 4-летний простой. — Прим. «СЭ»).

Ковалев отличается от Бетербиева, у него немного выше ринг-IQ, он боксирует с дистанции, чертовски сильный джеб, бьет им, как другие бьют прямым. Он умеет работать на футворке, когда хочет. Но что я заметил — он не очень хорошо боксирует на ближней дистанции. И когда я работал с Бетербиевым в те годы, он тоже не очень хорошо работал с ближней. Может быть, это чисто российская, европейская тема, у кубинцев то же самое — они плохо боксируют с ближней. У Бетербиева и Ковалева я это заметил, хотя Бетербиев прибавляет в этом. Например, решающая атака против Маркуса Брауна началась с панча в корпус, то есть он прибавил в работе на ближней».

«В детстве в меня врезалась машина. Такую же силу удара я испытывал с Бетербиевым»

Лионель Томпсон, профессиональный боксер (22-5), до сих пор не может забыть нахождение в ринге с Бетербиевым.

«Я спарринговал с Бетербиевым несколько раз, это худший опыт, через который я когда-либо проходил, — говорил боксер Es News. — Когда я был маленький, в меня однажды врезалась машина. Вот то же самое я испытал в спаррингах с Бетербиевым, это самый тяжело бьющий боксер из всех тех, с кем я когда-либо заходил в ринг.

После его ударов я не помнил, какой сегодня день и кто я такой. И я даже не пытаюсь казаться забавным сейчас. Если бы мне предложили бой с ним, я бы отказался. Я уверен, что он побьет Ковалева, побьет Бивола. Он финиширует Бивола до 5-го раунда (интервью от 2018 года. — Прим. «СЭ»)».

Артур Бетербиев. Фото Соцсети

Ну и бонусом — вот вам фактура еще и про беговые способности Артура. В своих соцсетях он как-то рассказал, что пробегает 32 километра за 3 часа, и это когда на нем 29 килограмм утяжелителей!

«Мой лучший результат — 32 километра за 3 часа. Я бежал с утяжелителями — 14 килограммов жилет, на руках по 4.5 килограмма, на ногах по 3 килограмма. Подкачка пресса, спины. Поработать с телом. Сделать дежурные упражнения. Когда делаешь их регулярно, эффект получишь уже через месяц-два».