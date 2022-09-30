«Изменник родины и уклонист»: как легенда бокса из США не хотела участвовать в мобилизации

Громкая история о Мохаммеде Али.

В середине прошлого века американские военные вторглись на территорию Вьетнама. Война США с «коммунистическим режимом» в этой стране длилась почти 20 лет. В боевых действиях участвовали полмиллиона американцев, из них, по официальным данным, 58 тысяч не вернулось домой, а сотни тысяч стали калеками. Чем сильнее затягивался конфликт во Вьетнаме, тем хуже становились настроения обывателей. Мобилизацию и призыв в армию в США с каждым годом поддерживали все меньше людей.

Одним из тех, кто боролся с вьетнамской авантюрой властей США, был легендарный боксер Мохаммед Али. Величайший (его прозвище. — Прим. «СЭ») едва не сел в тюрьму, на три года оказался вне спорта, но не менял свою пацифистскую позицию.

Я лучше посижу в тюрьме и умру

28 апреля 1967 года Мохаммед Али прибыл в расположение призывной комиссии в Хьюстоне и продемонстрировал нежелание проходить воинскую службу. Он специально с ошибками заполнил опрос-анкету, где указал президентом США Уильяма Шекспира.

Во время воинской присяги офицер несколько раз выкрикнул «Кассиус Клей» (имя Мохаммеда Али до принятия им ислама. — Прим. «СЭ»), однако боксер остался стоять на месте, хотя должен был сделать шаг вперед. «Мохаммед Али! Сухопутные войска», — продолжил военный. В ответ спортсмен даже не шелохнулся.

Али наотрез отказался участвовать в мобилизации, мотивируя это «соображениями совести и убеждениями верующего мусульманина». Через пару часов несколько спортивных комиссий лишили его профессиональной боксерской лицензии. Позже к ним присоединилась ассоциация WBA.Боксера лишили звания чемпиона мира, а Алиобозвал спортивных функционеров дураками.

12 декабря 1968 года. Майами. Мохаммед Али после нарушения правил дорожного движения. Фото Global Look Press

В июне 1967-го Али выступил в суде по своему уголовному делу из-за уклонения от призыва. Отрывок из его речи стал настолько популярным, что его вспоминают до сих пор.

— Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев, — сказал Мохаммед Али на заседании. — Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму — пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моем пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий.

Верховный суд США признал Мохаммеда виновным. Однако команда адвокатов Али обжаловала приговор. Боксер отсидел в тюрьме всего 10 дней. Формально причиной стала езда на автомобиле по водительским правам неправильной категории.

Но Али превратился в едва ли не главный объект ненависти у патриотически настроенной части американского общества. Обычные граждане и политики жестко критиковали боксера за его антивоенную позицию. Журналисты провоцировали спортсмена, намекая на отсутствие в его поступках поддержки собственной страны.

На протяжении трех лет Али оставался без бокса и чуть не превратился в изгоя: его называли уклонистом и изменником родины. Американский журнал Esquire поместил на свою обложку апрельского номера 1968 года Али, изрешеченного стрелами и с подписью: «Страсти Мохаммеда Али».

Али не менял свои убеждения по вьетнамской войне, несмотря на все репутационные и финансовые издержки.

Обложка номера в Esquire с Мохаммедом Али в апреле 1968 года. Esquire

Уклонист или герой молодежи

Когда Али отстранили от спорта, он не тратил время впустую. С 1967-го по 1970-й Мохаммед выступал в университетах по всей Америке. Многие вузы даже платили боксеру за его лекции.

Олимпийский чемпион-1960 быстро превратился в любимца молодежи, что стало для Али большой неожиданностью. Его яркие доклады часто завершались аплодисментами. Многие представители молодого поколения в США тоже были против войны. Али находился под впечатлением от такой реакции белых студентов. Ранее боксер был абсолютно уверен в расколе общества на фоне расовых противоречий.

Выступление Мохаммеда Али в университете Нортерн Мичиган. Кадр из фильма HBO «Меня зовут Мохаммед Али»

При этом со студентами не были согласны многие другие американские темнокожие спортсмены. Например, американский бейсболист Джеки Робинсон считал, что Али своим отказом от службы проявил неблагодарность в отношении собственной страны, которая предоставила ему большие карьерные возможности.

«Для меня трагедия в том, что он заработал на американцах миллионы долларов, а теперь он не хочет отблагодарить страну, которая, по моему мнению, подарила ему возможности», — говорил Робинсон.

Один из лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории Джо Луис в назидание Али в положительном ключе вспоминал об армейской жизни во время Второй мировой войны. Тяжеловес не участвовал в боевых действиях, а привлекал гражданское население на службу.

«Я лишь ждал, когда меня призовут, и дождался. Я был чемпионом, когда началась Вторая мировая. И когда время пришло, то я уехал», — признавался в интервью Луис.

Хотя были и те, кто поддерживал Величайшего. Бывший футболист и рекордсмен Джимми Браун просил сделать исключение для Али в вопросе со службой в армии.

«Чемпион предан своей вере, — говорил Браун. — Его позиция основана на религиозных взглядах. Отказ служить в армии стоил ему титула. Также ему грозило пять лет тюрьмы. Прошу сделать исключение для проповедника».

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Рассуждать о правильности решения Мохаммеда Али в отношении темы войны во Вьетнаме можно до бесконечности. Однако точно можно сказать одно — этот парень побеждал на ринге и за его пределами, искренне отстаивая свои идеи.