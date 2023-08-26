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Сегодня, 12:48

Дворкович рассказал о пищевом отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что норвежец Магнус Карлсен получил пищевое отравление во время финального матча Кубка мира по шахматам.

«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу. Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми. В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошел уверенно и заслужено победил», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В финале соревнований в Баку Карлсен на тай-брейке с укороченным контролем времени обыграл 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандху с общим счетом 2,5 на 1,5 очка и заработал 110 тысяч долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/18594069
Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
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