Дворкович рассказал о пищевом отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Сегодня, 12:48
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что норвежец Магнус Карлсен получил пищевое отравление во время финального матча Кубка мира по шахматам.
«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу. Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми. В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошел уверенно и заслужено победил», — приводит слова Дворковича ТАСС.
В финале соревнований в Баку Карлсен на тай-брейке с укороченным контролем времени обыграл 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандху с общим счетом 2,5 на 1,5 очка и заработал 110 тысяч долларов.