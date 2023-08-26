Дворкович рассказал о пищевом отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что норвежец Магнус Карлсен получил пищевое отравление во время финального матча Кубка мира по шахматам.

«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу. Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми. В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошел уверенно и заслужено победил», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В финале соревнований в Баку Карлсен на тай-брейке с укороченным контролем времени обыграл 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандху с общим счетом 2,5 на 1,5 очка и заработал 110 тысяч долларов.