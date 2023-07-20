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Сегодня, 15:54

Дворкович заявил, что число играющих в шахматы людей может достигнуть миллиарда

Алина Савинова
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что социальная роль шахмат в мире возрастает.

«Последние годы наблюдается бум в шахматах благодаря сочетанию различных факторов. Это и развитие технологий, и появлению кинофильмов. Наш вклад, конечно, в этом тоже есть — и ФИДЕ, и всех национальных федераций без исключения. Интерес растет, шахматы растут в интернете, появляются на телевидении. Социальная роль шахмат возрастает, и в целом мы на правильном пути. Думаю, в шахматы играют сотни миллионов. Думаю, мы не так далеки от цифры миллиард, но этого точно мы никогда не узнаем», — приводит ТАСС слова Дворковича.

20 июля глава ФИДЕ открыл на Гоголевском бульваре в Москве сеанс одновременной игры в честь Международного дня шахмат. Сообщалось, что всего в мероприятии приняло участие 40 человек.

Источник: https://tass.ru/sport/18323209
Шахматы
Аркадий Дворкович
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