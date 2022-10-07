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Сегодня, 14:19

FIDE может допустить до международных турниров детские и паралимпийские сборные России

Сергей Разин
корреспондент

В Международной шахматной федерации (FIDE) поделились мнением о возможном участии детских и паралимпийских команд России и Белоруссии в международных соревнованиях.

«Члены совета FIDE провели предварительные консультации относительно возможного участия команд, представляющих Россию и Белоруссию, в официальных соревнованиях. Хотя общие ограничения МОК остаются в силе, значительное число членов совета выступает за то, чтобы позволить представителям наименее защищенных групп шахматистов — игрокам с ограниченными возможностями, детям, пожилым людям — участвовать в официальных командных соревнованиях FIDE. Тем не менее продолжается дискуссия, к какой именно группе указанное разрешение должно применяться в первую очередь», — сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что итоговое решение будет принято советом FIDE по итогам формальных предложений рабочей группы.

16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям стран играть на индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.

Источник: https://tass.ru/sport/15986283
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