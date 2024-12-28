Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 02:59

ФИДЕ выступила с заявлением после отстранения Карлсена с ЧМ по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала заявление после отстранения норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от участия на чемпионате мира по рапиду.

«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Сегодня Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере 200 долларов и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включен в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам.

Ранее в тот же день другой участник, Ян Непомнящий, также был оштрафован за нарушение дресс-кода, надев спортивную обувь. Однако Непомнящий подчинился, переоделся и продолжил играть на турнире.

Правила дресс-кода разрабатываются членами Комиссии спортсменов ФИДЕ, которая состоит из профессиональных игроков и экспертов. Эти правила действуют уже много лет, хорошо известны всем участникам и доводятся до них перед каждым мероприятием. ФИДЕ по-прежнему привержена делу продвижения шахмат и их ценностей, включая уважение правил, которым соглашаются следовать все участники», — говорится в заявлении.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Валентина Гунина. Чемпионат мира по рапиду, основная информация: даты и расписание, участники и россияне

28 декабря ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин пришел в спортивной обуви, но сменил ее и был допущен до игры.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Шахматы
Магнус Карлсен
Читайте также
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Фицо предрек Украине расплату за «западную авантюру» своей территорией
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой прошло в Риге
Сегодня
Вчера
Неделя