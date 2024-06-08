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Шахматы

Сегодня, 18:03

ФШР подаст апелляцию на решение ФИДЕ о лишении членства

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация подаст апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о лишении членства.

«Наши юристы собирают документы, и мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — приводит слова Филатова ТАСС.

ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на&nbsp;два года. В ФИДЕ ввели санкции против Федерации шахмат России. Но их еще можно оспорить

В пятницу, 7 июня стало известно, что ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Ожидается, что решение вступит в силу через 60 дней, но за это время ФШР может подать апелляцию

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ
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