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Шахматы

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Илюмжинов: «Против того, что шахматистам из России и Белоруссии запретили выступать под национальными флагами»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал «СЭ» текущее положение дел в Международной шахматной федерации.

— Неправильно это, конечно. Я против того, что шахматистам из Белоруссии и России запретили выступать под национальными флагами. То, что этическая комиссия на два года исключила Федерацию шахмат России, — это ненормально. ФИДЕ состоялось благодаря русским шахматистам. Благодаря им пошла популяризация шахмат во всем мире.

— Нет ощущения, что глава ФИДЕ немного теряет власть?

— Я как шестой президент ФИДЕ не хочу оценивать его работу. Но нужно контролировать и не допускать таких ситуаций, — сказал Илюмжинов «СЭ».

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

26 июня российская организация подала апелляцию на решения ФИДЕ и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам.

Шахматы
Кирсан Илюмжинов
ФИДЕ
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