Карлсена обвинили в подкупе шахматиста, который оскорблял Ниманна

Американский шахматист Ханс Ниманн обвинил действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в том, что он заплатил своему соотечественнику Арьяну Тари, чтобы он выкрикивал оскорбления в адрес американца, сообщает The Guardian.

В своем исковом заявлении Ниманн утверждает, что Карлсен и его товарищи по команде в барах и на улице скандировали фразу «Jukse Hans», которая в переводе с норвежского означает «мошенник Ханс», во время командного чемпионата Европы по шахматам, который проходил в Австрии в октябре.

Американец утверждает, что Карлсен заплатил Тари 300 евро, чтобы он скандировал ту же кричалку во время церемонии закрытия турнира.

Ранее Ниманн подал иск на 100 миллионов долларов на действующего чемпиона мира после обвинений с его стороны в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатам которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.