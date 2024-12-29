Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, произошедший на чемпионате мира по быстрым шахматам, где норвежца Магнуса Карлсена дисквалифицировали из-за несоответствия дресс-коду.

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — заявил глава МИД РФ в комментарии газете «Коммерсантъ».

Ранее ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежского шахматиста от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Магнус пришел на матч в джинсах, и после штрафа главный судья Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен снялся с чемпионата мира по блицу.

Также ФИДЕ оштрафовала Яна Непомнящего на 200 долларов из-за того, что он пришел в спортивной обуви. Россиянин сменил ее, и был допущен до матча.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке (США) с 26 по 31 декабря.