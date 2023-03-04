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Дворкович — о переходе Костенюк: «В России продолжат считать Александру «своей»

Александра Костенюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Александры Костенюк выступать под швейцарским флагом с 3 марта текущего года.

«Думаю, что настоящие любители спорта в России продолжат считать Александру «своей», так как она сделала невероятно много для российских шахмат и в целом для мировых. А Швейцария безусловно усилилась», — сказал Дворкович корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

38-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и Швейцарии, пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Александра Костенюк
Аркадий Дворкович
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