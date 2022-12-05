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Карякин бросает вызов
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Президент ФШР Филатов — о Карякине: «Надеюсь он сосредоточится на программе, а не на клеветнических утверждениях»

Президент ФШР Филатов прокомментировал выдвижение Карякина на пост главы организации
Руслан Минаев
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал выдвижение Сергея Карякина на пост главы организации.

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина на пост главы ФШР.

«В целом я рад, что выборы в ФШР будут альтернативными. Конкуренция — это всегда благо. Скажем, на предыдущих выборах в ФШР было целых пять кандидатов в президенты. Ждем, когда Сергей опубликует информацию о составе команды, с которой пойдет на выборы, и свою программу. Надеюсь, что он сосредоточится на позитивной программе, а не будет повторять безосновательные и клеветнические утверждения, которые мне уже приходилось несколько раз опровергать», — цитирует ТАСС президента ФШР.

Срок выдвижения кандидатов завершился 2 декабря в 18.00 по московскому времени. Кандидат должен дать свое согласие до 5 декабря 18.00 по московскому времени.

ФШР с 2014 года возглавляет Андрей Филатов. Ранее стало известно, что он будет переизбираться на пост президента организации.

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Источник: https://tass.ru/sport/16503221
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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