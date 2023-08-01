Шахматы могут войти в показательную программу Олимпиады-2028

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил о планах включить шахмат в показательную программу Олимпийских игр-2028.

«Для меня мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определенно, это будет формат быстрых шахмат. Это будет самым важным соревнованием в быстрых шахматах, мы сможем сохранить традиционные вещи. Нам нечего терять. МОК любит шахматы — у них нет ненависти к нам и нежелания включать в программу», — приводит слова Дворковича Inside the Games.

Соревнования в рамках показательных видов спорта могут проходить во время Олимпийских игр, но не входят в их официальную программу. Ранее, например, показательными были гребля на байдарках и каноэ, гандбол, бадминтон, женское дзюдо, тхэквондо и теннис, а теперь эти виды спорта входят в основную программу Олимпиады.

Летние Игры-2028 планируется провести в Лос-Анджелесе.