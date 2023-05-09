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Сегодня, 14:45

Шипов считает, что у Непомнящего нет комплексов перед Дин Лижэнем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего, заявил, что россиянин имел большой перевес в партии против китайца Дин Лижэня на этапе серии турниров по шахматам Grand Chess Tour в Бухаресте, но упустил его.

«Эта партия — миниатюра того, что было в Астане. Была необычайная напористая игра Яна, которая привела к большому перевесу. Изобретательность Дин Лижэня... Чемпион мира опять проявлял изворотливость, спасался. Перевес, даже большой, реализовать не всегда просто, и Ян его вновь упустил. Конечно, я испытываю огорчение от результата, но ничья так ничья, надо идти дальше. Не думаю, что у Яна есть комплексы, неуверенность перед Дин Лижэнем, он ему по силам, игровое преимущество чувствуется, но не идет мяч в ворота, что называется. В целом Ян нормально, хорошо играет. Если выиграет еще одну партию, можно задуматься о победе в турнире», — приводит слова Шипова ТАСС.

По итогам первых трех туров турнира в Бухаресте Непонящий, имея на счету 2 очка, делит первое место с представителем Румынии Рихардом Раппортом, американцами Фабиано Каруаной и Уэсли Со. За ними следуют Дин Лижэнь и нидерландец Аниш Гири (по 1,5 очка), французы Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа, румын Богдан Даниэль-Дьяк и поляк Ян-Кшиштоф Дуда (1). Турнир завершится 16 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17706223
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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