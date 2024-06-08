Тарасова назвала жестоким и несправедливым лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лишение Федерации шахмат России (ФШР) членства в ФИДЕ.

Данный вердикт был принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

«Что мы можем с этим поделать? У нас никакого другого пути нет, мы только должны обыгрывать их к чертовой матери. Исключения наших федераций продолжаются. Конечно, максимально хотят нас наказывать непонятно за что. Наказывают тех спортсменов, которые поднимали этот вид спорта и были лучшие в этом виде. Откуда такая жестокость по отношению к выдающимся спортсменам и за что такая несправедливость — непонятно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

28 февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты были допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила это разрешение до 1 января 2025 года.