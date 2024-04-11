Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 7 тура

Сегодня, 13:30
Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В четверг, 11 апреля, Ян Непомнящий сыграет с Хикару Накамурой. В женском турнире в 7-м туре Екатерина Лагно сыграет с Нургюл Салимовой, а Александра Горячкина — с Тань Чжунъи.
Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.
Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 11 апреля
Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.
Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.
Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание