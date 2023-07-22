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Сегодня, 16:53

Украинского гроссмейстера не выпускают из страны для участия в Кубке мира ФИДЕ

Ана Горшкова
Корреспондент
Василий Иванчук.
Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Украинский шахматист Василий Иванчук не может покинуть страну для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Иванчук живет во Львове (Украина). Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо разрешение министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. Официальный запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен», — приводит заявление ФИДЕ РИА «Новости».

Отмечается, что ведущие гроссмейстеры мира норвежец Магнус Карлсен, индиец Вишванатан Ананд, американцы Хикару Накамура, Фабиано Каруана и Уэсли Со, а также израильтянин Борис Гельфанд подписали открытое письмо на имя министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта с просьбой отпустить на турнир «настоящую легенду шахмат».

Кубок мира ФИДЕ пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от организации для участия в этом соревновании.

54-летний Иванчук — победитель Второго командного чемпионата мира в составе команды СССР (1989) и Пятого командного чемпионата мира в составе команды Украины (2001), чемпион Европы -2004, четырехкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: дважды в составе команды СССР (1988, 1990) и дважды в составе команды Украины (2004, 2010). Также он чемпион мира по блицу (2007) и чемпион мира по быстрым шахматам.

Источник: РИА Новости
Шахматы
Василий Иванчук
ФИДЕ
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