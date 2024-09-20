Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:37

В ФШР отреагировали на высказывание Карлсена: «Не надо лезть туда, где ты не разбираешься»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии «СЭ» отреагировал на высказывание норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Ранее норвежец выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Безусловно, Магнус играть в шахматы умеет. Но не надо лезть туда, где ты не разбираешься. Очень жаль, что он так высказался. Хотя мы можем вспомнить, как Карлсен в 2022 году поддержал Сергея Карякина, которого отстранили. А недавно он играл в одной команде с россиянином Яном Непомнящим», — сказал Ткачев «СЭ».

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Шахматы
Магнус Карлсен

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Магнус Карлсен высказался против возвращения флага россиянам. Что нашло на звезду шахмат?
Карлсен призвал не возвращать российских шахматистов на турниры под эгидой ФИДЕ
Глушенков: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»
Тарасова: «Уже в этом году мы будем участвовать в международных соревнованиях!»
Тарасова: «Стагнирует ли фигурное катание в России? Мы довольны состоянием нашей сборной!»
Президент Союза конькобежцев России Гуляев считает кандидатов в главы МОК несамостоятельными фигурами
Сегодня
Вчера
Неделя