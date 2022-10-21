Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:16

Вице-президент ФШМ Смагин: «Было бы интересно заманить Ниманна поиграть в Россию»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ), гроссмейстер Сергей Смагин высказался об интересе к персоне американского шахматиста Ханса Ниманна, который получил мировую известность из-за скандала с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Интерес к Ниманну в шахматном сообществе настолько высок, что партии Карлсена вообще никто не смотрит, — приводит «Газета.Ru» слова Смагина. — И для меня как для организатора было бы крайне интересно каким-то образом заманить его поиграть в Россию. Думаю, спонсоров на это найдется тьма тьмущая. Я читал, что парень это непростой, окончил какую-то престижную школу в Нью-Йорке и мечтает приехать в Россию — посмотреть и поиграть».

Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна, после чего известные шахматисты и блогеры заподозрили 19-летнего американца в мошенничестве.

19 сентября 31-летний норвежец вновь встретился с Ниманном и сдался уже на втором ходу.

20 октября стало известно, что Ниманн подал иск к Карлсену на 100 миллионов долларов.

Магнус Карлсен. Мастер треш-тока: Ниманн требует взыскать с Карлсена 100 миллионов долларов. У него хорошие шансы выиграть дело

Источник: gazeta.ru
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
1
Читайте также
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карпов считает, что суд с Карлсеном станет всемирной рекламой для Ниманна