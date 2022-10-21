Вице-президент ФШМ Смагин: «Было бы интересно заманить Ниманна поиграть в Россию»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ), гроссмейстер Сергей Смагин высказался об интересе к персоне американского шахматиста Ханса Ниманна, который получил мировую известность из-за скандала с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Интерес к Ниманну в шахматном сообществе настолько высок, что партии Карлсена вообще никто не смотрит, — приводит «Газета.Ru» слова Смагина. — И для меня как для организатора было бы крайне интересно каким-то образом заманить его поиграть в Россию. Думаю, спонсоров на это найдется тьма тьмущая. Я читал, что парень это непростой, окончил какую-то престижную школу в Нью-Йорке и мечтает приехать в Россию — посмотреть и поиграть».

Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна, после чего известные шахматисты и блогеры заподозрили 19-летнего американца в мошенничестве.

19 сентября 31-летний норвежец вновь встретился с Ниманном и сдался уже на втором ходу.

20 октября стало известно, что Ниманн подал иск к Карлсену на 100 миллионов долларов.