Непомнящий готов к матчу на первенство мира. Ян способен давать результат даже в обстановке строгой секретности

Турнир в Дюссельдорфе стал хорошей проверкой для россиянина.

Ян Непомнящий был близок к тому, чтобы выиграть представительный турнир в Дюссельдорфе. В первых шести турах 32-летний россиянин играл исключительно вничью, зато в заключительных трех партиях взял 2,5 очка из 3 (удалось переиграть Левона Ароняна и Винсента Кеймера). Победа над немцами в заключительном туре позволила Непо войти в дележ первого места с Ароняном и Гукешем Доммараджу. Согласно турнирному положению, три гроссмейстера, набравшие одинаковое количество очков, выясняли победителя на тай-брейке. Выиграв две партии в рапид у Гукеша и одну у Непомнящего, его досрочно выиграл Аронян. Впрочем, это не должно сильно расстраивать Яна. В отличие от своего соперника по матчу на первенство мира, провалившегося в Вейк-ан-Зее, он довольно качественно прошел всю дистанцию турнира, удержал второе место в рейтинге ФИДЕ и хорошо потренировался выходить из сложных положений.

Винсент Кеймар и Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

В Казахстан с плюсом

Начало турнира в Германии для претендента на корону сложилось противоречиво и вызвало ряд вопросов. В форме ли россиянин? Как хорошо он готов к важнейшему испытанию в своей спортивной карьере? Намеренно ли не хочет открывать дебютные секреты и как вообще влияет на его игру предстоящий матч? У Дин Лижэня в Вейк-ан-Зее все валилось из рук, он впервые в жизни проиграл три партии в одном турнире, закончив его в роли аутсайдера. Уступил второе место в рейтинге. Казалось, Непомнящий идет по его пути, пусть и не проигрывает.

Особенно такие мысли закрались после пятого тура, когда Ян едва не уступил белым цветом Гукешу. Ничью удалось спасти чудом. В тот день я случайно встретил в Москве тренера Непо Владимира Поткина. Он сказал, что это очень тяжелое испытание для такого человека, как Ян. «Он максималист, всегда привык играть на победу, — сказал Поткин. — А в Дюссельдорфе ему приходится действовать осторожно, чтобы не показать те наработки, которые готовятся к матчу с Дином. Это сложная задача для нервной системы. Особенно когда ты играешь против топовых соперников».

Однако вторая часть турнира развеяла все опасения. Даже в обстановке строгой секретности Непомнящий доказал, что в состоянии давать результат. А уж если прихватил соперника — не отпустит. Показательной стала партия с Ароняном в седьмом туре. Представитель сборной США до этого выиграл три из трех белыми на WR Chess Masters, но Ян сумел пошатнуть его лидерство. После ошибки Левона в дебюте россиянин хладнокровно дожал соперника. В какой-то момент Левон позвал судью, чтобы тот зафиксировал ничью после троекратного повторения позиции, но в тот момент повторение произошло дважды. На пресс-конференции Непо отметил, что тогда он понял, что Ароняна не устраивает его позиция, и стал давить еще сильнее.

Свою вторую партию россиянин тоже выиграл черными. После 40-го хода в партии с Кеймером, игравшего в родных стенах, на доске стояла абсолютно ничейная позиция. Радует, что Непомнящий не стал соглашаться на ничью и довольствоваться третьим местом. Он играл до конца, выжимая максимум из своей позиции. В какой-то момент Винсент дрогнул, а Ян нашел единственный верный ход в концовке, обеспечивающий победу.

Тот факт, что Непомнящий лучше играл черными, можно отнести к дебютному самоограничению претендента, но не только к нему. Ян в преддверии поездки в Астану, вероятно, специально ставил себя в сложные ситуации, чтобы с максимальной эффективностью справиться с ними. Его итоговые «+1» позволили удержать рейтинг и подойти к битве за мировую шахматную корону с 3-очковым перевесом над Динем.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Зевок Есипенко

Помочь своему партнеру по сборной выиграть турнир мог Андрей Есипенко. В партии с Гукешем он взял инициативу в свои руки, логично пожертвовал пешку и начал создавать угрозы черному королю. Два года назад Андрей бы уверенно довел эту позицию до победы, но сейчас уроженец Новочеркасска не уверен в себе, как во времена победы над Магнусом Карлсеном в Вейк-ан-Зее-2021. Есипенко позволил Доммараджу выкрутиться из сложной ситуации и в итоге... победить.

В двух оставшихся партиях россиянин сыграл вничью, не показав яркой игры. Он закончил турнир на седьмом месте и не смог выйти в ноль, чтобы решить задачу минимум. Два поражения при одной победе — не тот результат, которого ждали от россиянина его болельщики.

Сыграй Есипенко ярко, эффективно, вклинься в борьбу за победу, его могли ждать новые супертурниры, даже несмотря на то, что он играет под флагом ФИДЕ. Увы, но после такого выступления на WR Chess Masters таких предложений Андрею в ближайшее время может и не поступить.