Непомнящий выиграл важную партию, а россиянки практически выбыли из борьбы за победу

Александра Горячкина и Екатерина Лагно пока не могут найти свою игру в Торонто.

Ян Непомнящий вновь единолично возглавил гонку на турнире претендентов, обыграв в 11-м туре Видита Гуджрати. Россиянин выиграл вторую партию у представителя Индии в Торонто, лишив его шансов побороться за итоговую победу. Однако в деле по-прежнему четыре конкурента. И если у Рамешбабу Прагнанандхы есть только теоретические шансы на общий успех (в 12-м туре надо обязательно выигрывать у Яна черными), то Фабиано Каруана, Гукеш Доммараджу и Хикару Накамура, вероятно, будут бороться за лидерство до последнего тура. А вот женский турнир выиграет одна из представительниц Китая. Тань Чжунъи опережает Лэй Тинцзе на пол-очка, а дальше пропасть.

Подход Хикару

После относительно быстрой ничьей с Гукешем Непомнящий выложился по полной в партии с другим индийцем Видитом. Соперники разыграли русскую партию. Несмотря на то что ферзи были поменяны довольно рано, позиция таила в себе много хитростей. В миттельшпиле белые действовали несколько неточно, что позволило черным не только уравнять, но и поставить перед соперником серьезные проблемы. Видит сумел их решить, однако ему пришлось пожертвовать пешкой, чтобы немного развязать свои фигуры.

Длительное время шла примерно равная борьба в окончании с ладьями и легкими фигурами, однако в один момент россиянин сыграл слишком рискованно и мог получить заметно хуже, но этого не произошло. Когда игра пошла на добавленном времени, Видит допустил обострение позиции и запутался. В сильном цейтноте Непомнящий сумел перехитрить своего соперника и добиться важной победы.

Ян вновь единолично возглавил турнирную таблицу за три тура до конца. В других партиях дня Каруана и Гукеш сыграли вничью, Алиреза Фируджа добился свой второй победы в Торонто, разгромив Ниджата Абасова в 24 хода, а Хикару Накамура не оставил никаких шансов Прагнанандхе черными.

«Я добился важной победы, потому что мне удалось удивить Прагга в дебюте, а затем найти варианты и продолжить партию, — поделился своими мыслями после выигранной партии Накамура. — Этот дебют я раньше уже разыгрывал в партии против Карлсена, и, если он был достаточно хорош для Магнуса, почему бы не сыграть его против кого-то еще?»

Американец во втором круге играет исключительно результативные партии. Победы над Праггом, Абасовым и Каруаной и поражение от Видита. При этом он не ставит перед собой цель победить в Торонто любой ценой. По крайней мере, Накамура озвучивает эту мысль публично. «Я говорил это уже раз сто, но люди почему-то отказываются принимать мой подход и отношение к этому турниру: я вообще не чувствую никакого давления, я просто хочу играть в шахматы. Выиграю — хорошо, нет — ничего страшного. Моя главная цель — сделать много качественного контента для своих подписчиков».

В оставшихся турах Хикару играть белыми с Гукешем и Фируджей и черными с Непомнящим. Возможно, эта партия и станет ключевой на турнире. Или противостояние Яна с Фабиано в последнем туре. Правда, там россиянину придется действовать черным цветом (после двух подряд партий белыми). Финиш в мужском турнире будет очень нервным.

Екатерина Лагно. Фото Global Look Press

Обидные поражения

В женском турнире Тань Чжунъи белым цветом обыграла Екатерину Лагно: в обоюдоостром миттельшпиле обе соперницы допускали просмотры, однако в сильном цейтноте последней ошиблась россиянка. Таким образом, экс-чемпионка мира стала единоличным лидером, поскольку Лэй Тинцзе свела вничью совершенно безумную партию против Анны Музычук и теперь отстает от соотечественницы на пол-очка.

Именно между китаянками будет разыграно единственное место на чемпионский матч с Цзюй Вэньцзюнь. В оставшихся трех турах Тань играть с Салимовой и Музычук черными и белыми с Горячкиной. У Лэй остались партии с Лагно, Вайшали (обе — черными) и Конеру (белыми).

К слову, Конеру, как и Накамура, накатила во втором круге. В 11-м туре она переиграла Нургюл Салимову, а чуть ранее огорчила свою соотечественницу Вайшали. Однако проваленный первый круг («-2») дает о себе знать. Самая опытная участница турнира претенденток продолжает борьбу только за третье место.

Впрочем, как и Александра Горячкина. Это стало понятно после проигранной партии с Вайшали. Игравшая белыми индийская шахматистка получила большой перевес в миттельшпиле, но ей не хватило точности, чтобы довести его до победы. После контроля победительница Grand Swiss-2023 еще пыталась выжать воду из камня, пожертвовав качеством, но Горячкина упорно защищалась, и казалось, что самое страшное для черных осталось позади. Однако после долгих часов борьбы Александра допустила грубую ошибку в ферзевом окончании и проиграла.