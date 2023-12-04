Ниманн катком прошелся по сильным шахматистам. Но к нему опять вопросы о читерстве

Организаторы турнира в Загребе и его соперники сомневаются, что Ханс играл честно.

Главный шахматный ньюсмейкер последних 15 месяцев Ханс Ниманн провел сильнейший турнир в карьере. На прошлой неделе в Загребе 20-летний американец набрал 8 очков из 9, опередив ближайшего преследователя на три балла. В том числе Ниманн обыграл Василия Иванчука, Антона Коробова и Александра Мотылева. Уровень игры Ханса в этих партиях соответствовал рейтингу 2946. Это четвертый результат в истории после Фабиано Каруаны (3098), Магнуса Карлсена (3002) и Анатолия Карпова (2985). Перечисленные титулованные гроссмейстеры показывали свои перформансы в супертурнирах, где состав участников был гораздо сильнее, чем в столице Хорватии, тем не менее достижение Ниманна заслуживает внимания. Особенно на фоне необычных заявлений организаторов турнира и его оппонентов.

Фото из соцсетей Ханса Ниманна

Сравнения с Фишером?

После урегулирования судебного спора с Магнусом Карлсеном и платформой Chess.com несколько месяцев назад Ниманн не только стал регулярно стримить свои партии онлайн, но и активно участвовать в офлайн-турнирах. В октябре Ханс занял восьмое место на ЧМ до 20 лет (победил россиянин Арсений Нестеров), вошел в топ-30 на «Большой швейцарки», где ему удалось обыграть Рихарда Раппорта и показать высочайший уровень на открытом турнире в Загребе. В своих социальных сетях американец провокационно сравнил себя с Бобби Фишером, который также выиграл в столице Хорватии в 1970 году во время кампании за титул чемпиона мира, которая привела к его победе над Борисом Спасским в 1972 году.

Тогда Фишер показал себя на «Турнире мира», проходившем в Ровине и Загребе. Будущий 11-й чемпион мира набрал 13 очков из 17 в одиночной круговой системе с участием 18 игроков. На два балла от Роберта отстали Виктор Корчной, Василий Смыслов, Светозар Глигорич и Властимил Горт.

Правда, яркая победа Ниманна была омрачена рядом заявлений. Секретарь Хорватской шахматной федерации Крешимир Подравец, выступающий в роли организатора турнира, после седьмого тура дал странный комментарий норвежской газете Aftenposten: «Результаты Ниманна невероятны. У нас нет точных доказательств того, что он жульничал, но есть некоторые признаки этому. Пока мы не знаем, захочет ли кто-нибудь сообщить об этом», — заявил господин Подравец.

Стоит отметить, что организаторы сами несут ответственность за меры по борьбе с читерством. Да, в Загребе была организована задержка онлайн-трансляции на 15 минут, но при этом игроки не проходили никакого досмотра, в том числе с металлоискателем.

Фото из соцсетей Ханса Ниманна

98 процентов по первой линии

По словам зрителей, наблюдавшим трансляцию турнира, не все проигравшие Хансу спокойно воспринимали свои неудачи. В частности, Иван Чепаринов просто взял свое пальто и, не пожав руку победителю, вышел из зала. Иван Соколов, тренер сборной Узбекистана, завоевавший золотые медали Всемирной шахматной олимпиады-2022, протянул руку американцу, но отказался обсуждать партию.

Позже Соколов написал в соцсетях: «Трудно бороться с соперником, чья точностью составляет 98 процентов. Никаких мер по борьбе с мошенничеством (кроме задержки) не предусмотрено. Даже сканирования нет».

Чемпион Великобритании и историк шахмат Джейкоб Огаард, написал, что по ходу турнира Ниманн допускал некоторые ошибки, но обошелся без «грубых промахов». «С такими недочетами у него бы возникли проблемы с гроссмейстерами уровня 2750. А с игроками, имеющими средний рейтинг 2600, он всегда играет на запредельном уровне», — видимо, иронизировал Огаард.

Сам Ниманн никак не стал комментировать новую волну критики. Из Загреба он тут же отправился в Лондон, где организаторы сразу заявили, что у них будут самые строгие проверки. И пока на London Chess Classic-2023 американский вундеркинд не впечатляет. В трех стартовых турах он сделал три ничьи с соперниками, уступающими ему в рейтинге: французом Жюлем Муссаром и англичанами Майклом Адамсом и Люком Макшейном.

Последний пока делит первое-второе место с рейтинг-фаворитом турнира Гукешем Доммараджу, который еще сохраняет шансы отобрать на турнир претендентов-2024. На последние два места в Торонто (по рейтингу и «Лучшему игроку на турнирах ФИДЕ за календарный год») также претендуют Уэсли Со, Леньер Домингес, Алиреза Фируджа и Аниш Гири.