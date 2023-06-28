Иск Ниманна к Карлсену на 100 миллионов долларов отклонен. Накажет ли американца ФИДЕ?

Хансу не удалось убедить судью отправить дело в суд присяжных.

Американский суд не удовлетворил иск шахматиста Ханса Ниманна на 100 миллионов долларов против Магнуса Карлсена, Хикару Накамуры, Дэнни Ренша, компании Карлсена Play Magnus Group и сайта Chess.com за клевету, сообщает Wall Street Journal. Несколько пунктов иска отклонены без возможности обжалования, но по некоторым пунктам можно снова попробовать обратиться в суд, если появятся новые доказательства. «Мы рады, что суд отклонил попытку Ханса Ниманна присвоить себе незаслуженную сумму через федеральный суд штата Миссури. Его попытка провалилась», — подчеркнул NRK адвокат Карлсена Крейг Райзер.

Много времени и денег

Конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире осенью прошлого года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец вновь встретился с американским шахматистом спустя две недели на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус публично обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца. Также ответчиками стали знаменитый американский шахматист Хикару Накамура (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководитель Дэнни Ренш (выпустили расследование, в котором обвинили Ханса в жульничестве более чем в 100 партиях). За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» 20-летний Ниманн потребовал 100 миллионов долларов.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Напомним, что Chess.com представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. «Это похоже на одержимость обманом». Шахматный сайт также отмечает экстраординарный прогресс Ниманна в классическом рейтинге Эло. В частности, уроженец Сан-Франциско быстрее, чем кто-либо из сверстников, поднял рейтинг с 2500 до 2700 пунктов. У него на это ушло менее двух лет. По этому показателю он опередил главных гениев в истории шахмат — Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Алиреза Фируджу...

В расследовании нет выводов относительно партий Ниманна, проведенных вживую за шахматной доской, однако, как отмечает Chess.com, шесть из наиболее сильных выступлений американца на соревнованиях «заслуживают дальнейшего расследования». Один из этих «перформансов» состоялся как раз на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе, с которого и начался этот скандал.

Ниманн и его представители все это опровергали, а наставник гроссмейстера Максим Длуги назвал Chess.com законченными шантажистами: «Это очень похоже на работу Джона Эдгара Гувера (глава ФБР на протяжении почти 50 лет. — Прим. «СЭ»). Он создал базу неблагонадежных людей. Тех, кто поддерживал коммунистов, имел нетрадиционную сексуальную ориентацию... Этих людей допрашивали, шантажировали, вышибали с работы, выгоняли из страны. Гувер говорил, что действовал в интересах национальной безопасности. Хотя в итоге это оказалось обманом. То же самое происходит и с Chess.com. Они якобы борются за возвышенные идеалы — никто не должен обманывать. Но когда они опубликовали переписку с Хансом, раскрыли адреса электронной почты, в том числе моей, то перешли грань».

Однако в суде эти доводы не сработали. «Мы изначально говорили, что это бесполезный судебный процесс, который сжег много времени и денег, — говорится в заявлении Дэнни Ренш. — Мы ценим нашу замечательную команду юристов за их усердие и приверженность нашему делу. Наши дальнейшие планы? Мы по-прежнему сосредоточены на том, чем занимались всегда: на развитии популярности игры и служении обществу».

Аккаунт Ниманна был заблокирован на сайте Chess.com четыре года назад.

Фото Global Look Press

Отказ от бродкаста

Исландский гроссмейстер Хьервар Гретарссон, который является юристом по образованию, еще в прошлом году предсказывал, что иск американца провалится. «Результат был ожидаемым и для команды самого Ниманна. Их главная цель заключалась в том, чтобы дело было передано в суд присяжных, где у него потенциально могли быть появиться возможности на компенсацию морального ущерба. Но чтобы попасть туда, ему нужно было доказать, что действия ответчиков нанесли его карьеры непоправимые последствия. Однако большим препятствием стало то, что он является публичным человеком. А в таком статусе очень сложно рассчитывать на удовлетворение иска за клевету из-за строгих законов США о свободе слова».

Ханс продолжает играть в турнирах под эгидой ФИДЕ. В частности, он приезжал на чемпионат мира по рапиду и блицу в Алма-Ату-2022, а также на Кубок Казахстана по шахматам — 2023, который проходил в Астане параллельно с матчем Дин Лижэнь — Ян Непомнящий.

«Честно, я не очень понимаю, как оценивать его шахматный уровень, — рассказывал в интервью «СЭ» гроссмейстер, популярный шахматный стример Александр Шиманов. — Но он точно не игрок топ-10. Это сто процентов. А играет ли он на уровне 2700 или нет? Это мне сложно сказать. С момента скандала мы же его нигде не видели. После чемпионата мира по рапиду и блицу, где он ничего не показал, его не зовут на турниры. Думаю, это тенденция продолжится. Поставьте себя на место организаторов турниров. На одной чаше весов Магнус, а на второй — Ханс. Очевидно, кого все выберут.

Поэтому эта ситуация с громким хайпом на имени Карлсена не сыграла ему на пользу. Я думаю, что постепенно о нем все забудут".

Напомним, что этическая комиссия ФИДЕ довольно давно разбирает конфликт Ханса и Магнуса. В апрельском интервью «СЭ» генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский говорил, что в ближайшее время будет вынесен вердикт. Но пока никаких заявлений от этической комиссии не последовало. NRK предполагает, что решение не обнародовали до решения суда. «Теперь путь для ФИДЕ расчищен».

Вероятно, что дело может закончиться дисквалификацией. Однако, что глобально делать с читерством, понимания у чиновников нет. «Единственное, как можно полностью исключить тему читерства, — это отказаться от бродкаста — расставить везде глушилки и проводить шахматные поединки как в старые времена, — отметил «СЭ» Сутовский. — Может быть, в какой-то момент до этого дойдет, выбора просто не останется. Хотя к этому моменту, возможно, уже придется бороться с вживленными чипами. Будем находить решения».