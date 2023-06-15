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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 20:00

Тренер сборной России по шахматам перебрался в Румынию. Он будет работать с талантливым украинцем и секундантом чемпиона мира

Экс-тренер Карякина и сборной России Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское
Отдел спорта «СЭ»
Александр Мотылев
Александр Мотылев.
Фото Федерация шахмат России
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Александру Мотылеву досталась очень перспективная команда.

Тренер сборной России Александр Мотылев воспользовался опцией ФИДЕ об ускоренной смене спортивного гражданства и теперь будет представлять на международных соревнованиях Румынию. С приходом Мотылева мужская сборная Румынии увеличила свои шансы здорово выступить на Всемирной шахматной олимпиаде-2026. Россия же потеряла очень сильного тренера, в свое время поработавшего с Владимиром Крамником, Петром Свидлерым и Сергеем Карякиным.

От Крамника до Полгар

В прежние времена, чтобы сменить федерацию, спортсмену приходилось выплачивать за это компенсацию «пострадавшей стороне» или отбывать годичный «карантин». Так было со многими известными игроками, самый яркий пример — филиппинец Уэсли Со, чей переход в США был не только крайне болезненным, но еще долгим. Да та же Александра Костенюк целый год ждала, чтобы бесплатно перебраться из России в Швейцарию.

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Но после перехода России из Европы в Азию Международная шахматная федерация оставила шанс игрокам остаться в ECU и легко присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации: «Игрокам, ранее принадлежавшим к ФШР, будет разрешено представлять свою новую федерацию с немедленным вступлением в силу начиная со следующего дня подачи заявки, без каких-либо ограничений», — отмечалось в пресс-организации. Эта опция действует до 1 сентября.

Помимо Костенюк ею уже воспользовались Алексей Сарана и Александр Предке, которые будут выступать за Сербию, Евгений Алексеев, теперь представляющий Израиль. Этим же путем пошел и Александр Мотылев. Помимо тренерской работы Мотылев продолжал и карьеру игрока. Сейчас чемпион Европы-2014 занимает 211-е место в рейтинге ФИДЕ, поэтому перешел в Румынию за один день.

Александр Мотылев
Фото Этери Кублашвили

В юном возрасте уроженец Екатеринбурга подавал надежды стать великим игроком. Был чемпионом России до 16 и 18 лет. Гроссмейстером стал в 21 год, а в 22 выиграл «взрослый» чемпионат страны. По мнению специалистов, Александру не хватало пресловутого «инстинкта убийцы», без которого трудно достичь главных спортивных высот. Он много работает над шахматами, с удовольствием анализирует, докапывается до таких глубин, о которых большинство и не подозревает, однако в условиях турнирной борьбы, когда над ухом тикают часы, такой подход нередко приводит к сильнейшим цейтнотам и обидным поражениям.

В то же время свежие, остроумные идеи в дебюте нужны всем, и сильнейшие гроссмейстеры мира стали активно приглашать Мотылева на роль тренера-секунданта. Эрудированный, работоспособный, доброжелательный — не помощник, а мечта! Александр помогал Петру Свидлеру, Владимиру Крамнику (в частности, на скандально известном матче против Веселина Топалова в Элисте-2006), Сергею Карякину (в том числе во время матча на первенство мира против Магнуса Карлсена в Нью-Йорке-2016), а также сильнейшим шахматисткам — Александре Костенюк и Юдит Полгар. В последние годы Мотылев был тренером мужской сборной России.

— Мы потеряли очень сильного специалиста, — отметил «СЭ» Сергей Карякин. — У него было много сильных учеников, Александр хорошо умеет работать с молодежью. Но это его выбор, который он сделал достаточно давно. Мотылев был одним из гроссмейстеров, кто подписал письмо, осуждающее СВО, в начале марта прошлого года.

Александр Мотылев
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Раппорт и компания

Отметим, что переход Мотылева в Румынию неслучаен. Местная шахматная федерация всерьез рассчитывает побороться за победу на следующей Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Узбекистане. В прошлом году румынам удалось переманить к себе участника последнего турнира претендентов, игрока топ-10 Рихарда Раппорта (венгр помогал Дин Лижэню в чемпионском матче с Яном Непомнящим в Астане). Также в 2022 году за Румынию стал выступать 20-летний украинец Кирилл Шевченко. Воспитанник известной шахматной школы Краматорска считается одним из самых талантливых игроков своего поколения и уже привлекается для участия в элитных турнирах. То же самое можно сказать и про Богдана Даниэля Дяка, игравшего на двух последних этапах Grand Chess Tour-2023.

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Также в стране есть еще сильные гроссмейстеры, в том числе Влад-Кристиан Жьяну, Костика-Чиприан Нану, Давид Гаврилеску. Так что Мотылеву есть с кем работать.

Интересно, захочет ли с ним сотрудничать Шевченко, который на последнем чемпионате Европы-2023 был радикально настроен против российских игроков? В частности, на партию с Михаилом Кобалией Кирилл намеренно пришел через две минуты после пуска часов, чтобы обойтись без рукопожатия. Ход белых был уже на доске. В итоге Шевченко удалось одержать победу черными, а Кобалия обратил внимание комиссии турнира на недопустимое поведение оппонента. Комиссия выслушала доводы обеих сторон и вынесла вердикт: результат партии остается в силе.

Шахматы
Владимир Крамник
Петр Свидлер
Сергей Карякин (шахматы)
ФИДЕ
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