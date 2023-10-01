«Ян наиболее мотивированный из всей шахматной элиты». Интервью Ильи Левитова

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России — о победе Непомнящего в Амстердаме, приглашении Карлсена и неудаче Крамника.

На этой неделе российский шахматист Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week-2023 в Амстердаме, среди его участников были в том числе Владимир Крамник, Виши Ананд, Левон Аронян и Уэсли Со. Также Илья Левитов приглашал на свой второй личный шахматный турнир 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, но тот отказался. Об этом Левитов рассказал в интервью «СЭ».

Блогер из Индии открыл мне глаза на многие вещи

— В этом году турнир привлек большое внимание СМИ и порадовал обилием интересных партий. Можно сказать, что теперь Levitov Chess Week будет проводиться каждый год?

— Я хотел провести второй турнир еще в 2020-м, но помешала пандемия, затем случились другие события в России. В этом году все как-то сложилось. Были возможность и желание, да и ребята хотели встретиться другом с другом, что немаловажно. На будущее не загадываю. Посмотрим.

— Правильно я понимаю, что в отличие от первого турнира в этот раз он был рейтинговый?

— Да. В 2019-м играли без трансляции. Был исключительно дружеский турнир, только для нас, поэтому не думали об обсчете. А в этот раз сделали трансляцию, много публичных мероприятий, играют топ-шахматисты. Подумали, почему бы и нет.

— Почему именно Амстердам? Всем удобно или это знаковое место для вас?

— Во-первых, это очень шахматное место. В Нидерландах очень любят шахматы. Знаменитые турниры в Вейк-ан-Зее и Тилбурге, в Амстердаме много шахматных клубов, поклонников нашей игры. В отеле на все мероприятия, которые мы делали, приходило много людей, в том числе те, кто не интересуется нашей игрой на регулярной основе. Во-вторых, мы с женой очень любим этот город. Часто приезжаем сюда уже много лет.

— Уэсли Со сказал, что это был лучший турнир, в котором он принимал участие. Другие шахматисты выражали подобное мнение в личных беседах?

— Да, было сказано много теплых слов. Те, кто играл у нас в 2019-м, знали, куда ехали, а вот Со, Левон [Аронян] и Шахрияр [Мамедьяров] были приятно удивлены организацией.

Уэсли Со. Фото Иван Трояновский

— Со был единственный шахматист, с которым вы не были близко знакомы до турнира. Удалось поближе узнать игрока сборной США?

— Безусловно. Приятнейший человек. Очень добрый, с большим сердцем, открытый, даже немного не от мира сего. Получил большое удовольствие от общения с Уэсли.

— Были еще приятные встречи?

— Удалось вытащить Любомира Любоевича. Он перестал появляться на шахматных мероприятиях, не видел его лет 15. Шахматисты были очень рады его встретить. Он всегда был душой компании и сохранил этот навык. Хотя сербу уже за 70, он в блестящей форме, замечательно соображает, веселый, активный.

Еще мы позвали блогера Сагара Шаха с ChessBase India, у которого больше миллиона подписчиков на YouTube (1,4 миллиона. — Прим. «СЭ»). Он один из людей, кто ответственен за безумную популяризацию шахмат в Индии прямо сейчас. Сагар приехал с женой. Первый день они немного стеснялись, а потом раскрепостились. Рассказывали мне про свой канал, давали советы, Сагар брал у всех интервью. Можно сказать, показал мастер-класс. За три дня взял порядка 50 интервью. При этом никому не доставлял хлопот, потрясающе ловил момент для создания контента.

— Могли бы привести пример?

— После заключительного тура почти все участники собрались в комнате отдыха, а Аронян с Любоевичем неожиданно решили поиграть в блиц. И вдруг, смотрю, на стенде стоит телефон и снимает это действие. Думаю: кто такой сообразительный? И через секунду догадался, что это наш гость из Индии.

— Не было желания пригласить сестер Ботез?

— Честно, они мне неинтересны. Весь хайп вокруг них основан на том, что они симпатичные. Я симпатичных девушек в своей жизни видел, так что это для меня уже не на первом месте. Что касается Сагара, то мне очень интересно было узнать именно у него, что происходит с шахматами в Индии. Я часто общаюсь на эту тему с Виши. И в этот раз обсуждали с Анандом разные нюансы, но мне было важно получить взгляд журналиста. Человека, который понимает, что там людям интересно. Пару вечеров мы с ним поболтали. Многое для себя понял в теме, которая меня давно волнует.

— Будут ли какие-то изменения на канале после этого общения?

— Конечно. В какой-то степени Сагар открыл мне глаза на многие вещи. Повторюсь, настоящий профессионал. Нам надо оживить канал, сделать его более современным. Создавать больше развлекательного контента, который нравится людям. Поменьше долгих дебютных теорий и многочасовых интервью. Надо сохранить свою линию, качество, свое видение шахмат, но при этом делать то, что нравится аудитории, а не лично мне.

Ниманн? Мы в контакте с этим бодрым юношей

— Вы сказали, что у турнира был крупный призовой фонд. Эту цифру можно озвучить?

— 130 тысяч евро.

— В двух ваших турнирах сыграли Виши Ананд и Владимир Крамник. Не было желания пригласить и других чемпионов мира: Магнуса Карлсена, Гарри Каспарова, Анатолия Карпова?

— Была такая идея, но она от лукавого. С одной стороны, сложно договариваться с чемпионами мира. С другой, Карпов уже не может играть на высоком уровне. Каспаров, наверное, тоже. Да, периодически Гарри Кимович играет в Сент-Луисе, но, думаю, у него есть моральные обязательства перед Рексом Синкфилдом. Рексу нравится, как Гарри Кимович играет в шахматы, и он играет в шахматы. Так что это получился бы слет чемпионов мира, но без серьезной спортивной борьбы. Не моя тема. Наверное, такое должно устраивать ФИДЕ, если это кто-то хочет увидеть. Я приглашаю тех, кого хочу видеть. Слава богу, у меня есть такая возможность.

— А как насчет Магнуса?

— Мы его звали, но он отказался. Не знаю почему. Может быть, помешал онлайн-турнир, который проходил в эти же дни. Не хотел все совмещать. Возможно, другая причина. Сложно сказать, я особо не вникал. Не приехал и не приехал, хотя мы с ним в хороших человеческих отношениях.

— Правда, что вы приглашали Ханса Ниманна, или это шутка?

— Не шутка. Я направил ему письмо, он мне ответил. Мы в контакте с этим бодрым юношей. Думаю, что это не конец веселой истории. Может, пощупаем его шахматный талант. (Смеется.)

Ханс Ниманн. Фото AFP

— В вашем турнире играли армянин Аронян и азербайджанец Мамедьяров, хотя в эти дни было острое обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Это создавало какое-то напряжение?

— Поскольку события, о которых вы говорите, начались за день до старта турнира, я поговорил об этом с Левоном и Шахрияром. Оба сказали, что никаких проблем не будет, турниру это не помешает. И действительно, никакого напряжения не было, тема не обсуждалась.

Был забавный случай. В выходной день мы делали Hand & Brain (по правилам играет пара на пару. В каждой команде один игрок является «рукой», а другой — «мозгом». «Мозг» выбирает фигуру, которой должен быть сделан следующий ход, а «рука» определяет, на какое поле ее переместить. — Прим. «СЭ»). И в финале встретились Непомнящий/Мамедьяров против Ароняна/Со. И было такое условие, что если остается меньше минуты, то за доской остаются только те, кто делает ходы. И так получилось, что остались Шах с Левоном. Тяжелый эндшпиль, они стучали по часам, но все закончилось вничью. В целом никакого политического напряжения не было.

Крамник очень расстроился, даже на закрытии не появился

— Удивлены столь уверенной игрой Петра Свидлера в этом году? Победа в Мальме, отличная игра в рамках Кубка мира, борьба с Непомнящим до последнего тура на этой неделе.

— Если коротко, то нет. Еще в прошлом году подумал, что у него будет игровой всплеск. Петру нравится играть на высоком уровне, видно, что он получает удовольствие, когда все получается, есть победы. Последние полгода у него получаются отличными. Понимаете, в таком почтенном для элитного шахматиста возрасте тяжело играть на высоком уровне регулярно. Но периодами играть хорошо вполне возможно.

— Когда вы представляли игроков, то сказали, что Непомнящий обязательно еще сыграет за шахматную корону. После Амстердама это мнение только утвердилось?

— Мне интуитивно кажется, что Ян проходит свою Одиссею. В его случае по-другому быть и не могло. Человек очень талантливый, гениальный, поцелованный Богом. Но со своим характером, слабостями, очень противоречивый. Думаю, матчем в Астане его история борьбы за звание чемпиона мира не закончена. Мне кажется, что он наиболее мотивированный из всей шахматной элиты. Поэтому будет еще третья большая глава. В 2024 году или нет — не знаю, но верю в Яна по-товарищески. Мы много общались на этой неделе, но эту тему не поднимали.

Ян Непомнящий. Фото Иван Трояновский

— Владимир Крамник был расстроен последним местом?

— Владимир Борисович очень расстроился. Даже на закрытии не появился. У таких выдающихся чемпионов с детства заложены паттерны: если вышел играть, запустил часы, то надо побеждать. Не побеждаешь — значит, что-то идет не так, а как следствие, испытываешь большое огорчение. Крамник буквально убегал после партий, ни с кем особо не общался. Неделю его не было видно и слышно. Одно дело, если ты сыграл так в интернете и это забылось через пять минут. Тут все-таки живой турнир, где играют известные гроссмейстеры.

Шахрияр Мамедьяров и Владимир Крамник. Фото Иван Трояновский

— Хотя с какой-то стороны это и был турнир друзей...

— За доской друзей нет. Когда ты выигрываешь всего одну партию из 18, это крайне неприятно.

— Схожие чувства были и у Александра Грищука?

— Да, у него тоже все развалилось в какой-то момент. Но всегда в турнирах будут аутсайдеры. Нормально к этому отношусь. Не могут все выигрывать, а шахматист, у которого не складывается игра, как правило, редко находится в нормальном настроении. Поэтому турнир разделился на две части. В начале недели — 20 и 21 сентября — все были рады видеть друг друга, прекрасно провели вечер открытия. Дружно, весело. Но когда начались шахматы, все это закончилось.

Это был первый турнир за 20 лет, где не было сыграно ни одного «Берлина».

— Ваша любимая партия на Levitov Chess Week-2023?

— Не могу оценить их с точки зрения качества. Наверное, оно было не очень высоким, но партии были живыми, интересными, что более характерно для онлайна. Ананд пожертвовал ферзя Со, прекрасной получилась партия Ароняна и Крамника, которая, кстати, была сыграна на час раньше первого тура последнего дня, чтобы Владимир успел поучаствовать в третьем дивизионе соревнования Chess.com. По несколько замечательных партий было у Свидлера и Дубова.

На мой взгляд, был выбран удачный контроль: 10 минут + 5 секунд добавления на ход. Была возможность не зевать, играть качественную партию. При этом это блиц, а значит, все живо. Еще интересно получилось по дебютам. Мы «исключили» из турнира Берлинскую защиту. Это был первый турнир за 20 лет, где не было сыграно ни одного «Берлина». В 90 партиях!

— Изначально об этом договорились?

— Не договаривались. Даже мыслей таких не было. Просто на открытии я обратился к ребятам с посылом: давайте просто поиграем в шахматы, не будем закрываться. «Берлина» поменьше, особенно у тебя, Уэсли». Мол, давай что-то другое. Это была шутка, но Со, как ответственный человек, воспринял это как просьбу организаторов турнира. И в первый день проиграл две партии черными во Французской защите, не играя свой любимый «Берлин». Все увидели, что если Уэсли не играет «Берлин», то и мы не будем. И это стало внутренним мемом. Зато болельщики увидели острые, яркие дебюты. Шахматы были веселыми.

— Тяжело отходить от всего этого?

— Не то слово. Мне потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Все-таки организация такого турнира — это многомесячная история. Тем более мы делаем его не дома, в России, а за границей. Это сложнее, чем было бы в Москве или в Петербурге. Так что немного отдыха — и в бой с новыми силами.