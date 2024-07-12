Представители России примут участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что российская делегация примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Мероприятие состоится с 5 по 8 сентября в Монреале.

«Федерация керлинга России примет участие в конгрессе в Канаде. Нас представят Ольга Жаркова, Екатерина Галкина и Антон Батугин. Я не поеду туда из-за санкций, хотя и не хочу это делать в принципе», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее WCF продлила отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой федерации до конца 2024 года.