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CS:GO

Сегодня, 21:06

Ax1Le об игре на IEM Katowice 2023: «Мы еще не на максимум сыгрались с buster»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Профессиональный игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов прокомментировал дебют команды с Тимуром buster Тулеповым на IEM Katowice 2023.

«Во второй игре соперник был посильнее, поэтому, естественно, было сложнее. Также у нас впереди еще много работы и ошибок, над которыми нам нужно работать. Сейчас мы еще не на максимум сыгрались с buster, но это дело времени, поэтому мы не переживаем и продолжаем работать над нашей игрой», — приводит слова Рыхторова Cybersport.Metaratings.

Ранее Cloud9 одолела ENCE в стадии Play-In на IEM Katowice 2023. Встреча команд завершилась со счtтом 2:1 (16:10 на Anubis, 8:16 на Inferno и 16:13 на Vertigo).

IEM Katowice 2023 проходит с 1 по 12 февраля в Катовице, Польша. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

Источник: Cybersport.Metaratings
Cloud9 (CS:GO)
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