Легостаев о заменах в 1WIN: «Boombl4 сосредоточится на роли рифлера»

Тренер K23 по дисциплине CS:GO и комментатор Павел PASHANOJ Легостаев высказался о возможных изменениях в составе 1WIN.

— Насколько состав с Boombl4 и NickelBack будет успешен?

— У этого состава хорошая перспектива, — цитирует Cybersport. Metaratings.ru Легостаева. — С виду можно сразу заметить хороший баланс по ролям и позициям, все игроки изначально с профильными навыками уже формируют состав, а не меняют роли, чтобы найти хорошую синергию. Это обычно сразу дает хороший старт, но главное, чтобы ребята сразу почувствовали нужный вайб. Также стоит отметить, что из двух капитанов, скорее всего, Nickelback займет этот пост, а Boombl4 сосредоточится на роли рифлера и мид-коллера. Желаю им удачи и буду наблюдать.

— В связи с чем организация 1WIN провела эти перестановки?

— Думаю, изначальная политика этой организации вызывала много вопросов. У нее всегда было достаточно много ресурсов, чтобы пойти дальше, но раз за разом не было сделано никаких ключевых решений по поводу состава и развития в целом. Но сейчас у нее есть шанс это исправить. Надеюсь, у них все получится.

Ранее Алексей OverDrive Бирюков сообщил, что в обновленный ростер 1WIN по CS:GO могут войти Кирилл Boombl4 Михайлов, Алексей NickelBack Трофимов, Игорь Forester Безотеческий и Денис deko Жуков.