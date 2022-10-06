Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 13:30

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей PSM Дунаев рассказал об опыте выступления за Natus Vincere

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей PSM Дунаев рассказал об опыте выступления за Natus Vincere.

«Когда я попал в NaVi, команда была уже измучена неудачами и поражениями. Мало кто верил, что что-то изменится от моего прихода. Я предлагал провести две замены, так как считал это необходимым, чтобы показать хорошие результаты, но руководство организации не позволило мне этого сделать. Пришлось доигрывать сезон как есть, как следствие — никаких результатов и логичный роспуск состава. К сожалению, мне не удалось проявить себя за время игры в NaVi», — рассказал киберспортсмен Cybersport.metaratings.ru.

PSM выступал в качестве саппорта и капитана в ростере Natus Vincere 2015 года вместе с Александром XBOCT Дашкевичем, Данилом Dendi Ишутиным, Глебом Funn1k Липатниковым и Акбаром SoNNeikO Бутаевым.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/psm-rasskazal-ob-opyte-vystupleniya-za-natus-vincere-50391/
0
Читайте также
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Dota 2 снизили цены на боевой пропуск к The International в российских рублях