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DOTA 2

Сегодня, 05:58

Команда «ПСЖ» презентовала новую форму на The International 2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Киберспортивный состав «ПСЖ» по Dota 2.
Фото Twitter

Киберспортивный состав «ПСЖ» по Dota 2 представил обновленную форму, в которой киберспортсмены сыграют на The International 11.

«А вот и наши новые футболки для выездных игр. Индивидуальная версия также будет обновлена», — написала пресс-служба команды в Twitter.

Основная часть чемпионата мира по Dota 2 пройдет в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составит более 12,7 миллиона долларов.

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