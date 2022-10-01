Команда «ПСЖ» презентовала новую форму на The International 2022

Киберспортивный состав «ПСЖ» по Dota 2 представил обновленную форму, в которой киберспортсмены сыграют на The International 11.

«А вот и наши новые футболки для выездных игр. Индивидуальная версия также будет обновлена», — написала пресс-служба команды в Twitter.

#DOTA2 #PSGLGD #TI11

Here comes our brand-new away game jersey?

The individual version will be updated as well! pic.twitter.com/Wm7r4XNCSD — PSG | LGD (@PSGLGD_) September 30, 2022

Основная часть чемпионата мира по Dota 2 пройдет в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составит более 12,7 миллиона долларов.