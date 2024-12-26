Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 10:22

Accell покинул Team Spirit и теперь ищет новую команду

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тренер по Dota 2 Александр Accell Литвиненко покинул стартовый состав Team Spirit, сообщает CyberMeta.

Accell начал свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене в 2017 году. За это время он успел поработать с несколькими командами, включая HellRaisers, Project Armor и Quest Esports.

26 ноября 2024 года Литвиненко присоединился к Team Spirit. Вместе с командой он занял 4 место на ESL One Bangkok 2024.

Турнир ESL One Bangkok 2024 прошел в Таиланде с 9 по 15 декабря. В LAN-формате двенадцать команд боролись за призовой фонд в размере одного миллиона долларов и ценные очки ESL Pro Tour. Победителем турнира стала команда PARIVISION.

Источник: CyberMeta
Киберспорт
Team Spirit (Dota 2)
Читайте также
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Швейцарская компания Sportradar будет проверять российских атлетов на политическую лояльность
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Сегодня
Вчера
Неделя