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Сегодня, 07:54

Кварацхелия, Эдегор и Беллингем попали в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Третья команда недели FC 24.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила третью команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку получил нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия — 87 OVR. 22-летний грузин забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1).

Третья команда недели FC 24.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 4 октября.

Джуд Беллингем
Мартин Эдегор
Хвича Кварацхелия
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