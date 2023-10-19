Ван Дейк, Бруну Фернандеш и Берарди вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила пятую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую TOTW-карточку получил защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк — 90 OVR. 32-летний голландец забил победный гол в матче отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

Пятая команда недели EA FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 18 октября.