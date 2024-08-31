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Сегодня, 18:40

Российский депутат призвал YouTube принять условия и вернуться

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Олег Матвейчев, депутат от фракции «Единая Россия» и заместитель главы думского комитета по информационной политике, объяснил, на каких условиях YouTube может возобновить свою деятельность в России.

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По его словам, Google следует заняться обновлением находящихся на территории нашей страны серверов подкачки — от них зависит скорость работы сервиса.

Также от компании требуется выплатить все наложенные на нее штрафы и разблокировать государственные каналы из России, которые получили бан на YouTube. После этого «дружественного шага» у Google «все будет прекрасно».

Источник: Daily Storm
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