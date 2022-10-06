Игрок 1win deko рассказал об атмосфере в команде на RMR-турнире

Профессиональный игрок состава 1win по CS:GO Денис deko Жуков рассказал об атмосфере в команде на европейском RMR-турнире на Мальте.

«Неделю не играл в CS:GO, но потом перед первой игрой сыграл два фасика и нормально, вроде бы вернул форму. В команде все хорошо, эмоции хорошие, чувствуем себя комфортно», — приводит слова Жукова Cybersport.Metaratings.ru.

1win находится на девятой строчке в турнирной таблице IEM Road to Rio 2022: European RMR A. В третьем туре команда deko встретится с G2 Esports за которую выступает россиянин Илья m0NESY Осипов. Матч пройдет 5 октября в 13:15 по мск.

IEM Road to Rio 2022: European RMR проходит с 4 по 9 октября на LAN. 32 команды разыграют 16 путевок на бразильский мейджор, который состоится с 5 по 13 ноября.