Lethal Company заработала больше 100 миллионов долларов за 3 месяца с релиза — почему игру так любят

Всего за 3 месяца в Steam Lethal Company купили почти 10 миллионов раз. Компания Zeekerss заработала около 113 миллионов долларов — из них главному разработчику досталось 33.5 миллиона.

Lethal Company. Фото Zeekerss

Lethal Company — это кооперативный хоррор, в котором игрокам предстоит собирать металлолом на космических станциях. Но задача отнюдь не проста — кому-то придется направлять другого из командного центра, а остальным судьба подготовила путешествие в темные недра, кишащие чудовищами.

Игроки очень хвалят игру за реиграбельность, большое количество уникальных и смешных ситуаций, которые можно разделить с друзьями, а также обилие пользовательских модов, которые делают геймплей еще разнообразней.