Отделается штрафами: депутат Горелкин не верит в блокировку WhatsApp

Депутат Антон Горелкин решил остудить пыл тех, кто уже поставил на WhatsApp* крест. В Telegram-канале он поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

«Лично я, учитывая популярность WhatsApp* в России, не верю в его скорую блокировку», — заявил он.

Горелкин посетовал на журналистов, которые поспешили связать включение мессенджера в реестр ОРИ (организаторов распространения информации) и возможный запрет WhatsApp*. Если сервис продолжит нарушать российское законодательство, он получит еще несколько штрафов, но не более того, уверен депутат.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России.