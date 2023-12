Сериал по The Last of Us гуглили чаще всего — он обогнал даже Уэнсдей

В Google опубликовали список сериалов, которые пользователи искали чаще всего. Как ни странно, на первом месте оказался The Last of Us — сериал обогнал даже невероятно популярную «Уэнсдей». Стала известна дата выхода ремастера The Last of Us 2 Учитывая кассовый успех фильма про братьев Марио и другие успешные проекты вроде сериала по Twisted Metal, нетрудно предположить, что в будущем нас ждет еще больше высокобюджетных экранизаций видеоигр. В списке игр, которые гуглили чаще всего, The Last of Us оказалась на второй строчке — ее обогнала Hogwarts Legacy. Baldur's Gate 3 попала на шестое место.