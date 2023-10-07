Сериал «Ведьмак» близится к завершению — пятый сезон станет последним

Сайт Redanian Intelligence рассказал, что пятый сезон сериала Netflix «Ведьмак» может стать последним.

Ведьмак. Фото Netflix

Сейчас производство сериала приостановлено на третьем сезоне. Работу над четвертым сезоном пообещали возобновить после окончания забастовок.

Возможно, желание закрыть сериал связано и с тем, что его покинул главный актер Генри Кавилл. Многие фанаты серии игр и книг про седовласого ведьмака неоднократно заявляли, что Кавилл — единственный, кто вытягивает сериал со дна. В новом сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт.

Если информация о закрытии пятого сезона правда, то заключительные истории будут основываться на трех книгах Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башней Ласточки» и «Владычицйе Озера». По некоторым предположениям, четвертый сезон выйдет на Netflix в 2025-м, а в 2026 году мы увидим пятый сезон.