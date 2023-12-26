Лучшие шутеры 2023 года: Atomic Heart, The Finals, Counter-Strike 2

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2023 год вышел богатым на первоклассные шутеры. Любители киберспортивных, кооперативных и одиночных шутеров должны быть довольны. Мы, в свою очередь, не будем делить игры на поджанры и расскажем в этой статье о лучших шутерах 2023 года без привязки к их целевой аудитории.
Trepang2 — это шутер от первого лица, разработанный датской студией Interactive Studio и изданный Nordic Games 21 июня 2023 года.
Геймплейно Trepang2 — агрессивный и безостановочный экшен, вынуждающий игрока комбинировать оружие и способы разбираться с врагами.
В арсенале: пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, дробовики и целая куча различного оборудования вроде гранат, мин и противотанковых ракет.
Графика в игре выполнена в реалистичном стиле, с детализированными уровнями и разнообразными локациями, включая городские улицы, заводы и секретные базы. Музыка и звуковые эффекты создают ээфект напряженности, а система повреждений делает перестрелки более реалистичными.
The Finals
The Finals — бесплатный сетевой шутер от Nexon Embark Studios, которая преимущественно состоит из бывших разработчиков серии Battlefield.
Матчи в игре проходят в среднем за 10-20 минут и оставляют только приятные ощущения, ведь The Finals, наверное, единственный настолько ураганный соревновательный шутер за последнее время.
Remnant 2 — это сиквел Remnant: From the Ashes, которая была выпущена в 2019-м. Игру называют смесью Dark Souls и шутера от третьего лица, но, в отличие от первой части, Remnant 2 имеет более линейный сюжет и меньше возможностей для исследования мира. Это, впрочем, пошло только на пользу игре.
Еще одна ключевая особенность игры — элементы выживания. Геймерам нужно искать пропитание, а также избегать опасных существ, к которым отряд еще не готов. Но это не значит, что к ним потом нельзя будет вернуться позже.
Недавно игра появилась в Xbox Game Pass и это отличный повод не только заценить один из лучших экшенов 2023 года, но и приятно провести каникулы.
В каком состоянии не находилась бы Counter-Strike 2 на данный момент — нельзя отрицать факт, что современное переосмысление классики достойно внимания каждого любителя киберспортивных шутеров.
«Кска» стал красивей, зрелищней и приятней. Арсенал не пополнился новым оружием, но заметно преобразился в звучании, отдаче и ощущении.
Еще одним плюсом игры является новая сабтик-система, которая помогает игрокам с не самым хорошим интернетом чувствовать себя неплохо.
Да, в Counter-Strike 2 постоянно находят новые баги и ошибки, но даже в нынешнем состоянии игра готова составить весомую конкуренцию на рынке киберспортивных развлечений.
Turbo Overkill — это динамичный шутер от первого лица.
Turbo Overkill предлагает захватывающий геймплей, увлекательный сюжет и разнообразные миссии, что делает игру интересной и привлекательной для любителей быстрых шутеров от первого лица в духе DOOM Eternal и Ultrakill.
Atomic Heart
Atomic Heart не нуждается в особом представлении. Самая ожидаемая российская игра последних лет наконец-то вышла в 2023 году и раскидала всех ударной волной, параллельно задрав планку для российского геймдева.
Если вы до сих пор не поиграли в Atomic Heart, то самое время наверстать упущенное. Оно точно стоит того.