Как получить прайм-статус в Counter-Strike 2 и что он дает

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Counter-Strike 2 — условно-бесплатная игра. Это привлекает большое количество нечестных пользователей, которые применяют запрещенные программы и намеренно портят матчи другим людям. Чтобы избежать неприятного опыта, Valve создала прайм-статус, чтобы оградить нормальных игроков от читеров.
Единственный способ получить прайм-статус — купить его. Сделать это можно на странице Counter-Strike 2 в Steam. Положите товар в корзину и оплатите его. Он сразу же активируется. Вы увидите соответствующее уведомление в игре.
Не рекомендуем покупать прайм или готовые аккаунты на сторонних площадках. Так вы можете легко нарваться на мошенников или быть заблокированы за нарушение условий соглашения подписчика Steam.
На данный момент стоимость прайма составляет 1 500 рублей или $ 15. После покупки за товар невозможно вернуть деньги. Со временем цена может меняться из-за колебания курса рубля: все товары в Steam привязаны к доллару США.
Владельцы прайма имеют больше возможностей, чем другие. Преимущества:
— подбор тиммейтов и соперников осуществляется среди таких же аккаунтов;
— открыт доступ к премьер-режиму;
— можно зарабатывать опыт и получать медали;
— выдаются звания в соревновательном режиме и напарниках;
— еженедельные награды.
Да. Игроки без прайм-статуса получают доступ ко всем режимам, кроме премьера. Однако они не могут пользоваться привилегиями, о которых мы рассказали выше.
Вы также можете играть с другом без прайма в одной команде. Учтите, что в этом случае к вам будут подбираться игроки, которые тоже не обладают таким статусом.
Многие игроки интересуются, можно ли получить прайм-статус бесплатно. К сожалению, вариант только один: если у вас остался аккаунт, зарегистрированный до июня 2021 года. Именно тогда Valve изменила порядок выдачи предмета, убрав возможность бесплатного получения.
Несмотря на это, периодически в интернете появляются предложения, завлекающие бесплатным праймом. Организаторы акций предлагают игрокам выполнить определенные действия или ввести данные от аккаунта на каком-нибудь сайте.Это мошенники! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.