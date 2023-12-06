Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 09:55

Как получить прайм-статус в Counter-Strike 2 и что он дает

Александр Свиридов
Фото Valve
Telegram Дзен
Есть только один способ. Все остальное — обман.

Counter-Strike 2 — условно-бесплатная игра. Это привлекает большое количество нечестных пользователей, которые применяют запрещенные программы и намеренно портят матчи другим людям. Чтобы избежать неприятного опыта, Valve создала прайм-статус, чтобы оградить нормальных игроков от читеров.

Counter-Strike 2. Лучшие карты для тренировки стрельбы в Counter-Strike 2

Как получить прайм в CS2

Единственный способ получить прайм-статус — купить его. Сделать это можно на странице Counter-Strike 2 в Steam. Положите товар в корзину и оплатите его. Он сразу же активируется. Вы увидите соответствующее уведомление в игре.

Не рекомендуем покупать прайм или готовые аккаунты на сторонних площадках. Так вы можете легко нарваться на мошенников или быть заблокированы за нарушение условий соглашения подписчика Steam.

Фото Valve

Сколько стоит прайм в CS2

На данный момент стоимость прайма составляет 1 500 рублей или $ 15. После покупки за товар невозможно вернуть деньги. Со временем цена может меняться из-за колебания курса рубля: все товары в Steam привязаны к доллару США.

Что дает прайм-статус в CS2

Владельцы прайма имеют больше возможностей, чем другие. Преимущества:

— подбор тиммейтов и соперников осуществляется среди таких же аккаунтов;
— открыт доступ к премьер-режиму;
— можно зарабатывать опыт и получать медали;
— выдаются звания в соревновательном режиме и напарниках;
— еженедельные награды.

Можно ли играть без прайма в CS2

Да. Игроки без прайм-статуса получают доступ ко всем режимам, кроме премьера. Однако они не могут пользоваться привилегиями, о которых мы рассказали выше.

Вы также можете играть с другом без прайма в одной команде. Учтите, что в этом случае к вам будут подбираться игроки, которые тоже не обладают таким статусом.

Counter-Strike. Самые полезные консольные команды в Counter-Strike 2

Как получить бесплатный прайм в CS2

Многие игроки интересуются, можно ли получить прайм-статус бесплатно. К сожалению, вариант только один: если у вас остался аккаунт, зарегистрированный до июня 2021 года. Именно тогда Valve изменила порядок выдачи предмета, убрав возможность бесплатного получения.

Несмотря на это, периодически в интернете появляются предложения, завлекающие бесплатным праймом. Организаторы акций предлагают игрокам выполнить определенные действия или ввести данные от аккаунта на каком-нибудь сайте.Это мошенники! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Что показали в дебютном трейлере GTA 6