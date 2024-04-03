Любительский ремейк превращает Fallout 4 в Fallout 2

Авторы Project Arroyo, фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4, показали новое видео своего проекта. В нем они сравнивают локации оригинала с их воспроизведением в ремейке.



Разумеется, сходства 1-в-1 достигнуть было практически невозможно. Тем не менее, удалось совсем неплохо, что и отмечают фанаты в комментариях.

«Я всегда думал, что передать мрачную двухмерную атмосферу оригинального Fallout невозможно на движке Creation, или даже просто в 3D, но это видео доказывает что я был неправ. Восхитительная работа!» — один из пользователей.