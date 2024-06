Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time придется подождать еще два года

Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time все-таки появился на презентации Ubisoft Forward.

Правда, трейлера или тем более геймплея нам не показали — все ограничилось коротенькой анимацией, анонсирующей дату выхода: 2026 год. Новый «Принц Персии» вышел в ранний релиз — новый контент будет появляться каждую неделю Поэтому поклонникам классических приключений Принца придется подождать. Впрочем, сам факт даже такого анонса радует — это значит, что проблемный ремейк, первый трейлер которого раскритиковали в пух и прах, все-таки выйдет.