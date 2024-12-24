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Сегодня, 21:00

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS5? Разработчики дали твердый ответ

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Плохие новости для тех, кто рассчитывал поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5. Глава GSC Game World дал четкий и однозначный ответ: ждать выхода игры на консолях от Sony не стоит.

«Единственные версии, которые мы разрабатываем и поддерживаем, — это версии для ПК и Xbox Series», — уточнил Евгений Григорович.

S.T.A.L.K.E.R. 2. 23 декабря для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел новый патч — он исправляет серьезные баги

Ранее в интернете появилась информация о том, что авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки планируют релиз на PS5. Либо GSC не отличается постоянством, либо эта новость оказалась просто-напросто уткой.

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