Сразу 8 новых игр из Steam можно забрать бесплатно

В Steam появилось сразу несколько бесплатных игр на любой вкус.

Фото MalumGames

Malum Escape — группа игроков исследует зловещий заброшенный особняк, пугается и решает загадки.

Фото Ad Astra Studios

The Depths of Avalon — еще одна кооперативная игра. В этом приключении игроки примерят на себя роли Артура и Мерлина, сражающихся с чудовищами.

Фото Faithy Games

Dino Cats — когда-нибудь разглядывали в газетах картинки со множеством деталей, где нужно найти, скажем, кошку? Именно этим предстоит заняться и здесь — только прятаться котики будут среди динозавров.

Фото Psionic Slug Studios

The Bridge to Yesterday — мило выглядящая адвенчура, посвященная двум сестрам, спасающимся от волков посреди леса.

Фото Вold Statement Games

Back 4 More — достаточно простая игра, отличающаяся оригинальным протагонистом. Выживать посреди пустыни игроку придется в роли... скелета.

Фото Retrobright

Kerker — игра в жанре dungeon crawler в двухмерных процедурно-сгенерированных подземельях. Только для фанатов старых игр!

Фото Pixel Playground Studio

Mini Mania — головоломка от первого лица, совсем немного напоминающая серию Portal. Пройдите через все испытания, чтобы спасти собственного деда.

Фото Cut The Mines

Grimstone Valley — экшен на Диком Западе, геноцид культистов... Формула этой игры понятна, но менее интересной от этого она не становится.