В Half-Life 3 уже можно поиграть, но не всем

Схлынула волна разочарования, после того как долгожданное продолжение Half-Life так и не анонсировали на The Game Awards 2024. Но у фанатов появилась новая надежда: датамайнер, известный под ником Gabe Follower, рассказал, что разработка игры вышла на новый уровень.

По его данным, Valve уже начала тестирование Half-Life 3 среди ограниченного круга сотрудников компании, а также внешних разработчиков. Также сообщается, что в игре тестировали механики горения и измененной гравитации.

Инсайдер допускает, что анонс новой части может состояться в 2025 году, если «разработка продолжится в нужном ритме».