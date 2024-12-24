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Сегодня, 17:10

Valve составила список игр 2024 года в Steam, которые «озолотили» разработчиков

Евгения Воскресенская
Фото Valve
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Славная традиция — подводить итоги прошедшего года. Valve решила не отставать и опубликовала список игр, которые принесли своим авторам наибольший доход в Steam. К сожалению, заглянуть в карман разработчиков и издателей не получится: точные цифры никто не называет.

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Однако уже сейчас можно увидеть, за какие игры геймеры весь год активно голосовали долларом, евро, рублем и прочей валютой. Примечательно, что новинки оказались в меньшинстве — прошлогодний Baldur's Gate 3, например, все еще «держит марку».

К слову, S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже попала в список самых успешных проектов этого года, но смогла взять лишь серебро — ее опередили игры в категориях «Золото» и «Платина». А вот и список самых прибыльных игр этого года (категория «Платина»):

  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Black Myth: Wukong
  • PUBG: Battlegrounds
  • Counter-Strike 2
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Baldur's Gate 3
  • Destiny 2
  • DOTA 2
  • Elden Ring
  • Apex Legends
  • Helldivers 2
  • Palworld

Все списки смотрите на странице в Steam.

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