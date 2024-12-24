Valve составила список игр 2024 года в Steam, которые «озолотили» разработчиков

Славная традиция — подводить итоги прошедшего года. Valve решила не отставать и опубликовала список игр, которые принесли своим авторам наибольший доход в Steam. К сожалению, заглянуть в карман разработчиков и издателей не получится: точные цифры никто не называет.

Однако уже сейчас можно увидеть, за какие игры геймеры весь год активно голосовали долларом, евро, рублем и прочей валютой. Примечательно, что новинки оказались в меньшинстве — прошлогодний Baldur's Gate 3, например, все еще «держит марку».

К слову, S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже попала в список самых успешных проектов этого года, но смогла взять лишь серебро — ее опередили игры в категориях «Золото» и «Платина». А вот и список самых прибыльных игр этого года (категория «Платина»):

Call of Duty: Black Ops 6

Black Myth: Wukong

PUBG: Battlegrounds

Counter-Strike 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Baldur's Gate 3

Destiny 2

DOTA 2

Elden Ring

Apex Legends

Helldivers 2

Palworld

Все списки смотрите на странице в Steam.